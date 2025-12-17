PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Işıkhan açıkladı... Asgari ücret ne kadar olacak?

Bakan Işıkhan açıkladı... Asgari ücret ne kadar olacak?

Yarın yapılacak ikinci toplantıda zamma alt yapı oluşturan veriler masaya yatırılacak. Zammın üçüncü toplantıda netleşmesi bekleniyor. Zam hakkında farklı senaryolar konuşulurken, Merkez Bankası anketinden çıkan yüzde 31.17’lik enflasyon beklentisi dikkate alınırsa yeni asgari ücret 28 bin 993 lira olacağı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bunlar da Var

Edirne’de feci çarpışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı!
Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
İki motosiklet çarpıştı: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
CHP'den mezar başında cümbüş! Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan Kamer Genç'in kabrinde "rakı" skandalı
