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Bakan Güler, patlamanın olduğu fabrikada incelemelerde bulundu!

Bakan Güler, patlamanın olduğu fabrikada incelemelerde bulundu!
10.06.2023 19:09 - Son Güncelleme: 10.06.2023 19:11

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle Hatay programını yarıda keserek Ankara'ya dönmüştü.

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