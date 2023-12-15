SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023, 20:19 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023, 20:28

Bakan Fidan Norveç’te dışişleri bakanları toplantısına katıldı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile temaslarda bulunmak üzere geldiği Norveç’te Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg, Finlandiya ve Norveç dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi (AL) Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Norveç'te temaslarını sürdürüyor. Bugün Oslo'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Bakan Fidan ve Temas Grubu üyesi bakanlar, Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, Gazze'de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıya, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store de katıldı.

SIRADAKİ VİDEO
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan'a "geçmiş olsun" ziyareti!
15.12.2023Cuma
Mehmetçik teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyor: 5 terörist etkisiz hale getirildi
15.12.2023Cuma
CHP'deki foto kriz basın toplantısında deşifre oldu! Herkes bitti sanırken Özgür Özel fitili ateşledi
15.12.2023Cuma
İyi Partili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15.12.2023Cuma
Katil İsrail polisi tarafından saldırıya uğrayan AA muhabiri taburcu oldu
15.12.2023Cuma
Bunlar da Var
▶️ Yalı Çapkını 50. Bölüm CANLI İZLE 📺 STAR TV dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle 01:15
▶️ Yalı Çapkını 50. Bölüm CANLI İZLE 📺
15.12.2023Cuma
Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı! 01:44
Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı!
15.12.2023Cuma
▶️ Kızılcık Şerbeti 43. bölüm CANLI İZLE 📺 SHOW TV dizisi Kızılcık Şerbeti son bölüm izle 01:03
▶️ Kızılcık Şerbeti 43. bölüm CANLI İZLE 📺
15.12.2023Cuma
⛏️ Denizli’de maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı 03:16
⛏️ Denizli'de maden ocağında göçük!
15.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA