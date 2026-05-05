İstanbul'da "Change" araç şebekesine darbe: 16 gözaltı 28 araç ele geçirildi!

İstanbul Merkezli "Change" Operasyonu: 28 Araç Ele Geçirildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü teknik takip sonucunda, hasarlı araçların kimliklerini hacizli araçlara aktaran profesyonel bir şebekeyi deşifre etti. Şüphelilerin; yangın, deprem veya ağır trafik kazası sonucu kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını (şasi numarası) temin ederek, bu numaraları hacizli ya da yakalamalı araçlara uyarladıkları saptandı.

Ağır Hasarlı Araçların Numaralarını Kullandılar

Şebekenin, "change" yöntemiyle kimliğini değiştirdiği araçları hiçbir şeyden haberi olmayan üçüncü kişilere satarak yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı belirlendi. Polisin titiz çalışması sonucu, suç işleme yöntemleri ve araçların piyasaya sürülme süreçleri adım adım takip edildi.

Üç İlde Eş Zamanlı Baskın

Operasyon için düğmeye basan ekipler; İstanbul merkezli olmak üzere Samsun ve Antalya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonun bilançosu şöyle:

16 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şasi numarası değiştirildiği belirlenen 28 araç ele geçirilerek emniyet otoparkına çekildi.

Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin ardından, olayla ilgili çok yönlü soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.