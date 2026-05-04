Aydın’da gazeteciye "köşe yazısı" pususu: Eşinin gözü önünde darp edildi!

Eşinin yanında linç girişimi

Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde eşiyle birlikte meydanda bulunan Topbaş, aniden yanına yaklaşan bir grubun sözlü tacizine uğradı. Tartışmanın saniyeler içinde alevlenmesiyle gözü dönen şahıslar, Topbaş'ı eşinin gözleri önünde darp etmeye başladı. Arbede sırasında gazetecinin kıyafetleri yırtılırken, meydandaki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Vatandaşlar siper oldu

Saldırgan grubun şiddetini artırması üzerine çevredeki duyarlı vatandaşlar olaya müdahale ederek adeta etten duvar ördü. Küfürlerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için araya giren kalabalık, tarafları güçlükle uzaklaştırdı. Olay anında Topbaş'ın eşi ise yaşanan dehşeti cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

Polis her yerde o saldırganları arıyor

Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve darp raporu alan Süleyman Topbaş, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, eşi tarafından kaydedilen ve sosyal medyada da yankı uyandıran görüntüleri incelemeye alarak, kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.