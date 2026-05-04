Mersin'de zehirlenme faciası: 2 kardeş öldü

Tatil Ziyareti Facia İle Bitti

Olay, Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi'nde meydana geldi. Karaman'da görev yapan ve izin günlerini değerlendirmek için hamile eşi Ebru ile çocukları Azra ve Ömer Selim'i yanına alarak Mersin'deki akrabalarının yanına gelen Musa Tülü (38), iki gün önce aniden fenalaştı. Tüm aile fertlerinde görülen şiddetli bulantı ve kusma şikayetleri üzerine aile, hızla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki Küçük Kardeş Kurtarılamadı

Hastanede zehirlenme teşhisiyle müdahale edilen aileden acı haber geldi. Henüz hayatlarının baharında olan 8 yaşındaki Azra Tülü ve 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim Tülü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çocukların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, durumları ağırlaşan anne Ebru ve baba Musa Tülü, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Evde İnceleme Başlatıldı

Hastanenin yoğun bakım servisinde yaşam savaşı veren anne Ebru Tülü'nün hamile olması endişeleri artırırken, polis ve tarım müdürlüğü ekipleri ailenin konakladığı evde geniş çaplı inceleme başlattı. Yenilen yemeklerden ve sudan numuneler alınırken, zehirlenmenin kesin nedeni yapılacak laboratuvar incelemeleri ve otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.