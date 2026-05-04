Külliye Önünde Renkli Buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası spor organizasyonları kapsamında düzenlenen Silk Road (İpek Yolu) Rallisi'nin katılımcılarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleşen buluşmada, rallide mücadele eden yerli ve yabancı sporcular araçlarıyla birlikte hazır bulundu.

Sporcularla Yakından İlgilendi

Organizasyonun detayları hakkında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rallicilerle sohbet ederek başarı dileklerini iletti. Tarihi İpek Yolu güzergahını takip eden rallinin, Türkiye'nin tanıtımı ve spor turizmi açısından önemine dikkat çekilen etkinlikte, katılımcılar Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.