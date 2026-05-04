CANLI YAYIN
Geri
Erdoğan İpek Yolu Rallisi katılımcılarıyla buluştu

Erdoğan İpek Yolu Rallisi katılımcılarıyla buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen etkinlikte Silk Road (İpek Yolu) Rallisi sporcularıyla bir araya geldi.

Külliye Önünde Renkli Buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası spor organizasyonları kapsamında düzenlenen Silk Road (İpek Yolu) Rallisi'nin katılımcılarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleşen buluşmada, rallide mücadele eden yerli ve yabancı sporcular araçlarıyla birlikte hazır bulundu.

Sporcularla Yakından İlgilendi

Organizasyonun detayları hakkında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rallicilerle sohbet ederek başarı dileklerini iletti. Tarihi İpek Yolu güzergahını takip eden rallinin, Türkiye'nin tanıtımı ve spor turizmi açısından önemine dikkat çekilen etkinlikte, katılımcılar Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bunlar da Var

Bursa Orhangazi’de TIR tankere çarptı: 1 ölü
Bursa Orhangazi’de TIR tankere çarptı: 1 ölü
Uşak'ta feci kaza: 4 ölü 34 yaralı!
Uşak'ta feci kaza: 4 ölü 34 yaralı!
Bosch'un Anneler Günü reklam yayından kaldırıldı
Bosch'un Anneler Günü reklam yayından kaldırıldı
Gaziantep'te "süper hücre" fırtınası: Ağaçlar kökünden söküldü
Gaziantep'te "süper hücre" fırtınası: Ağaçlar kökünden söküldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle