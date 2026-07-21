Fabrikaya patlayıcı atmak isteyen şüphelinin elinde düzenek patladı: O anlar kamerada!
Silivri Ortaköy Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasına patlayıcı atmak isteyen 17 yaşındaki A.H.Ö.'nün elinde patlayıcı infilak etti. Parmakları kopan şüpheli, tedavi için gittiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sanayi bölgesindeki fabrikaya patlayıcılı saldırı girişimi
Olay, 20 Temmuz gecesi Silivri Ortaköy Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle bölgeye gelen 17 yaşındaki A.H.Ö., geri dönüşüm fabrikasını hedef alarak elindeki patlayıcıyı fabrikaya atmak istedi.
Patlayıcı elinde infilak etti
Şüphelinin fabrikayı hedef aldığı sırada elindeki patlayıcı madde henüz bilinmeyen bir nedenle aniden infilak etti. Şiddetli patlama sonucu A.H.Ö.'nün parmakları koparken, yaşanan tehlikeli anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Hastaneye gidince gözaltına alındı
Olay yerinden kaçarak kendi imkanlarıyla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne giden yaralı şüpheli, buradaki ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ortaya çıkması üzerine polisin takibe aldığı A.H.Ö. hastanede gözaltına alındı.