Daha önce "Trans çocuklar vardır" paylaşımı ile büyük tepki toplayan CHP'nin sapkın avukatı Feyza Altun, yeni bir rezilliğe daha imza attı. CHP'li Altun, sosyal medya hesabından İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e alçak bir hakarette bulunarak, "Şeriate sokayım" paylaşımında bulundu. Söz konusu alçak paylaşıma büyük tepki yağarken, Altun hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Altun, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.