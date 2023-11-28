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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 16:01 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 16:04

Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei ilk yurt dışı ziyaretinde Yahudi Haham’a gitti!

Arjantin’in siyonizm hayranı yeni başkanı Javier Milei, ilk yurtdışı ziyareti için New York’taki Chabad-Lubavitch hareketinin son lideri Haham Menachem Mendenl Schneerson’un mezarına gitti. Yahudiler’in orada dua etmeyi bir nevi hac ibadeti olarak gördüğü mezarlıkta Yahudi öğretilerine saygısını belirtti. Özgeçmişinde seks koçluğuna kadar siyaset dışında her beceri olan Milei, 10 Aralık’ta başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk uluslararası ziyaretini Arjantin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma sözü verdiği İsrail’e yapacağını söyledi.

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