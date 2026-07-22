Ankara Altındağ'da korkutan görüntü! Önce dükkanı ve arabayı yaktı sonra kaçan kadına kurşun yağdırdı
Ankara Altındağ'da bir güzellik salonu ile otomobilin benzin dökülerek yakıldığı, dehşete düşen kadının arkasından pompalı tüfekle ateş açıldığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Mahalle sakinlerinin kaydettiği şok edici video görüntüleri ve olay yerindeki sıcak gelişmeleri haberimizden izleyebilirsiniz.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde H.H.G. isimli şahıs, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün güzellik salonunu ve otomobilini benzin dökerek ateşe verdi. Kaçan kadının arkasından pompalı tüfekle ateş açan saldırgan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, sabaha karşı Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. H.H.G., aralarında husumet bulunan Esra Ö.'ye ait iş yerini ve aracını benzin dökerek yaktı. Alevlerin yükseldiği sırada kaçmaya çalışan kadını tehdit eden saldırgan, yanında getirdiği pompalı tüfekle arkasından ateş açtı. Talihsiz kadın şans eseri yara almadan kurtuldu.
Jandarma Müdahale Etti, Şüpheli İkna Edildi
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dehşet saçtıktan sonra silahı kendisine doğrultarak yaşamına son vermeye çalışan H.H.G., jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.
Dehşet Anları Kamerada
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken dükkanda ve otomobilde büyük çapta hasar oluştu. Mahalle sakinlerini sokağa döken o dehşet anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.