Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin sahilinde 2 ceset bulundu. Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 6 günde 8'e yükseldi. Olay, sabah saatlerinde Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde bir otelin sahilinde meydana geldi. Sabah göreve başlayan otel çalışanlarının sahilde 2 ceset bulunduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sahilde 500 metre aralıklı cinsiyeti ve kimliği belirsiz iki cesetle karşılaştı. Cesetler, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasının ardından önceki gün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Dün ise Aksu sahilinde 1 ceset bulundu. Bugün bulunan 2 cesetle son 6 günde bulunan ceset sayısı 8 oldu. Cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.