Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 7'nci dalga 'rüşvet' operasyonu: 6 gözaltı

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı

Bursa'da rüşvet soruşturması! CHP'li Turgay Erdem ve 14 şüpheli tutuklandı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasının 7'nci dalgasında, bu sabah gerçekleştirilen operasyonda, Muhittin Böcek'in kuzeni Emin B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Ç., oğlu Serkan Ç., belediye özel kalem çalışanı Melek K., mimar Özlem Yıldız K., şehir plancısı mali müşavir Mehmet Ali C. gözaltına alındı.