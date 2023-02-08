Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 67 saat sonra anne ile kızı sağ olarak kurtarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler Sevinçler Apartmanı’nın enkazından anne Sibel Aslan (40) ile kızı Mihriban Aslan’ı (20) sağ olarak kurtardı. Kurtarma anında yaşanan sevinç kameraya anbean yansıdı.