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Anne ve kızı 67 saat sonra enkaz altından böyle çıkartıldı

Anne ve kızı 67 saat sonra enkaz altından böyle çıkartıldı
08.02.2023 23:01 - Son Güncelleme: 08.02.2023 23:33

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 67 saat sonra anne ile kızı sağ olarak kurtarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler Sevinçler Apartmanı’nın enkazından anne Sibel Aslan (40) ile kızı Mihriban Aslan’ı (20) sağ olarak kurtardı. Kurtarma anında yaşanan sevinç kameraya anbean yansıdı.

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