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Ankara'da tribünde veli kavgası: Çocuklar oynadı büyükler birbirine girdi!

Ankara'da tribünde veli kavgası: Çocuklar oynadı büyükler birbirine girdi!

Sahadaki minik sporcuların mücadelesini izleyen veliler birbirine girdi. Sözlü tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğü o utanç anları, tribündeki bir vatandaşın cep telefonuyla anbean görüntülendi.

Sahadaki Gerilim Tribüne Sıçradı

Olay, başkent Ankara'da minik sporcuların sahaya çıktığı amatör bir futbol müsabakasında meydana geldi. Yeşil sahada mücadele eden çocuklar arasında pozisyon gereği ufak bir gerilim ve tartışma yaşandı. Sahadaki çocukların heyecanını yatıştırmak yerine duruma müdahil olan tribündeki veliler, maçın gidişatı ve pozisyonlar üzerine karşılıklı sözlü tartışmaya başladı.

Çocuklarının Önünde Tekme Tokat Birbirlerine Girdiler

Kısa sürede alevlenen tartışma, yerini bağrışmalara ve ardından feci bir kavgaya bıraktı. Çocuklarına centilmenlik ve spor ahlakı aşılaması gereken yetişkinler, tribünlerin ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Diğer vatandaşların ve kulüp yetkililerinin araya girmeye çalışmasına rağmen sakinleşmeyen öfkeli veliler, çocukların gözü önünde adeta terör estirdi.

Skandal Anlar Kamerada

Yetişkinlerin spora gölge düşüren ve ortalığı savaş alanına çeviren o kavga anları, tribünde bulunan bir başka vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, amatör spor camiasında ve vatandaşlar arasında büyük tepki topladı. Araya giren sağduyulu taraftarların ve görevlilerin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırılırken, müsabakaya bir süre ara verilmek zorunda kalındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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