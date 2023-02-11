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Amerikan sermayeli FOX'ta skandal yayın: İftiracı Doğan Şentürk AFAD'ı hedef aldı yalanı elinde patladı

Amerikan sermayeli FOX'ta skandal yayın: İftiracı Doğan Şentürk AFAD'ı hedef aldı yalanı elinde patladı
11.02.2023 08:53 - Son Güncelleme: 11.02.2023 09:24

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Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili derinden sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Art niyetli çevreler, sahada can başla verilen mücadeleyi karalama adına birbirinden rezil iddialar ortaya atmaktan çekinmiyor. Fox TV'de yayınlanan 'Orta Sayfa' programında akıl almaz bir iftira dile getirildi. Programın moderatörü Doğan Şentürk, afet bölgesine gönderilen yardımların üzerine bira fotoğrafı var diye geri çevrildiğini söyledi. CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ile Murat Yetkin'in 'doğrulanmadı' uyarısını da dikkate almayarak iddiasında ısrar eden Şentürk'e, sosyal medyadan tepki yağdı.

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