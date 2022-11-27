Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı! Tabut üzerinde bulunan kırmızı fular detayı yürek burktu

Esenyurt'ta alkollü sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı. Hostes olmak isteyen Gökçe’nin tabutuna kırmızı fular konulurken, acılı aile kazaya sebep olan sürücünün en ağır cezayı almasını istedi. 8 Kasım günü, Esenyurt Haramidere mevkinde ehliyetsiz ve alkolü sürücü S.H, kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı. Esenyurt Mevlana caminde düzenlenen cenaze törenine Gökçe'nin ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Gökçe’nin tabutuna hayalini kurduğu hostesliğin simgelerinde kırmızı fular takıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökçe’nin cenazesi Büyükçekmece mezarlığına defnedildi. Aleyna Nur Gökçe’nin annesi ise cenaze arabasının ardından ağıtlar yakarak, “Benim canım yandı, bunu bize yaşatanlarında canları yansın” dedi.