Haberler Güncel Videoları Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı! Tabut üzerinde bulunan kırmızı fular detayı yürek burktu

Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı! Tabut üzerinde bulunan kırmızı fular detayı yürek burktu

Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı! Tabut üzerinde bulunan kırmızı fular detayı yürek burktu
27.11.2022 15:56 - Son Güncelleme: 27.11.2022 16:00

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:38
Dengesini kaybedip suya düştü,...
Güncel 02:55
Buz tutan gölete düşen anne ve...
Güncel 02:07
Kontrolden çıkan araç tramvay...
Güncel 01:47
Silahlı kavgada mermi yoldan...
Güncel 02:27
AK Parti'de İstanbul'daki...
Güncel 00:36
Pençe-Kilit Operasyonu...
Güncel 00:38
6'lı masada Kılıçdaroğlu...
Güncel 33:04
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 00:19
Başkan Erdoğan köprüde intihar...
Güncel 00:34
"Umudumuz Türkiye"
Güncel 00:39
İki grup birbirine girdi...
Güncel 02:13
Başkentte 15 katlı binanın...

Esenyurt'ta alkollü sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı. Hostes olmak isteyen Gökçe’nin tabutuna kırmızı fular konulurken, acılı aile kazaya sebep olan sürücünün en ağır cezayı almasını istedi. 8 Kasım günü, Esenyurt Haramidere mevkinde ehliyetsiz ve alkolü sürücü S.H, kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı. Esenyurt Mevlana caminde düzenlenen cenaze törenine Gökçe'nin ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Gökçe’nin tabutuna hayalini kurduğu hostesliğin simgelerinde kırmızı fular takıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökçe’nin cenazesi Büyükçekmece mezarlığına defnedildi. Aleyna Nur Gökçe’nin annesi ise cenaze arabasının ardından ağıtlar yakarak, “Benim canım yandı, bunu bize yaşatanlarında canları yansın” dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA