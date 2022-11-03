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AK Parti’nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü!

AK Parti’nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü!
03.11.2022 18:23 - Son Güncelleme: 03.11.2022 18:23

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'Erdemliler Hareketi' ile başlayıp 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesine adım atan AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilk seçim zaferini 3 Kasım 2002'de kazandı. Yürmi yıllık süreçte Türkiye'ye vizyon katan eserlerin altına imza atan AK Parti iktidarı, FETÖ - PKK gibi habis terör yapılarının çeşitli engellemeleri ve kirli oyunlarıyla mücadele ederek bugünü kadar geldi. Her seçimde halkın tercihi olup, dev yatırımları milletle buluşturan AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni hedefi Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan 2023 seçimleri...

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