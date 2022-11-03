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Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula’nın Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri ortaya çıktı: ‘’Bizi aradı, hükümetinizi düşürmek istiyorlar dedi’’

Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula’nın Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri ortaya çıktı: ‘’Bizi aradı, hükümetinizi düşürmek istiyorlar dedi’’
03.11.2022 18:34 - Son Güncelleme: 03.11.2022 18:38

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Brezilya'daki seçim sonuçlarını bahane ederek sokağa dökülen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, orduyu seçime müdahale etmeye çağırdı. Bu gelişmeler yaşanırken seçimleri kazanan eski solcu Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın 2020'deki tahliyesinin ardından söylediği sözler yeniden gündem oldu. O dönem verdiği demeçte Başkan Erdoğan'ın kendisini uyardığına dikkat çeken Silva, "Erdoğan 2013'te bizi aradı ve dedi ki, "Bu kent meydanını geliştirmekle ilgili bir hareket değil, hükümeti devirmek istiyorlar. Brezilya’da çok dikkatli olun." dedi." ifadelerini kullanmıştı.

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