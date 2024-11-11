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AK Parti'den İmamoğlu'nu terletecek konser sorusu
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AK Parti'den İmamoğlu'nu terletecek konser sorusu

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 21:04 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 21:04

Son günlerde CHP'li belediyelerin art arda patlak veren konser skandalları büyük tepkilere neden olurken, AK Parti'li Meclis Üyesi Zehra Kaya CHP’li İBB'nin düzenlediği konser ve organizasyonların ücretlerine dair soru önergesi verdi. Sanatçıların bahsi geçen ücretleri almadıklarına dair açıklamalar yaptığını belirten Kaya,"Sanatçılar dışında bu ödemelerin yapıldığı başka kişi veya kurumlar var mıdır? Varsa, bu kişi veya kurumlar kimlerdir?" diye sordu. Soru önergesi üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise "Coşkuyla kutlamayalım mı?" diyerek pes dedirten bir savunmada bulundu.

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