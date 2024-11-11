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Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemede: Eski sevgilisi gözyaşlarına boğuldu
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Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemede: Eski sevgilisi gözyaşlarına boğuldu

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 17:57 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 17:57

İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesine başlandı. İfade işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Erbil, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Polisler eşliğinde hakimliğe götürülen Mehmet Ali Erbil'in "tutuklandım" sözleri üzerine yakınları şaşkına döndü. Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Görevliler ise Erbil'in tutuklanmadığını hakimliğe sevk edildiğini söyleyerek ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.

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