AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin konuşan Çelik, "Komisyonun odağı PKK'nın feshidir" dedi. Sahte diploma ve e-imza olaylarının devlet kurumları tarafından 1 yıl önce fark edildiğini belirten Çeliki "Sahtekarlık yapan kim varsa devletten söküp atacağız." ifadelerini kullandı. Çelik PKK'nın uzantığı YPG'yi de uyardı.