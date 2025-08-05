Son Dakika
ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok! PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz" TFF duyurdu! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçları ertelendi Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi TSK'da kritik değişiklik! Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu | Kimdir, hangi görevlerde bulundu? Kırmızı ışıkta geçen motosikletlinin sonu ölüm oldu: Düğün hazırlıkları yapan gencin ailesi ve nişanlısı yasa boğuldu Türkiye ile Suriye arasında kısa vadede ticaret hedefi 5 milyar dolar! 10'dan fazla anlaşmaya imza atıldı
PODCAST CANLI YAYIN

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci toplantı tarihi belli oldu

Terörsüz Türkiye sürecini Meclis çatısı altına taşıyacak olan komisyon, 48 üyesiyle mesaisine başladı. TBMM'nin çözümün meşru adresi, kardeşliğin teminatı olduğunu belirten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yarım asırdır milletimizin başına bela olan terör illetinden kurtulmak için tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu komisyon herkesin kürsüsüdür" mesajı verdi. Komisyonun ilkelerini şeffaf, açık, çoğulcu ve müzakereci olarak niteleyen Kurtulmuş, asli görevin PKK'nın silah bırakmasını millet adına takip etme ve yasal düzenleme olduğunu ifade etti. Süreç için "Beka meselesi" diyen Kurtulmuş, "Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız. I. Dünya Savaşı'ndan sonra birbirinden kopartılan halklar artık yeniden birbirini daha yüksek sesle duymayı hak ediyor" dedi. Öte yandan komisyonun adı Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oldu.

Bunlar da Var

Bodrum’da park yeri kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Bodrum’da park yeri kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Diyarbakır'da duraktaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
Diyarbakır'da duraktaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer İspanya'da öldürüldü!
Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer İspanya'da öldürüldü!
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle