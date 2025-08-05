Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci toplantı tarihi belli oldu

Terörsüz Türkiye sürecini Meclis çatısı altına taşıyacak olan komisyon, 48 üyesiyle mesaisine başladı. TBMM'nin çözümün meşru adresi, kardeşliğin teminatı olduğunu belirten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yarım asırdır milletimizin başına bela olan terör illetinden kurtulmak için tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu komisyon herkesin kürsüsüdür" mesajı verdi. Komisyonun ilkelerini şeffaf, açık, çoğulcu ve müzakereci olarak niteleyen Kurtulmuş, asli görevin PKK'nın silah bırakmasını millet adına takip etme ve yasal düzenleme olduğunu ifade etti. Süreç için "Beka meselesi" diyen Kurtulmuş, "Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız. I. Dünya Savaşı'ndan sonra birbirinden kopartılan halklar artık yeniden birbirini daha yüksek sesle duymayı hak ediyor" dedi. Öte yandan komisyonun adı Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oldu.