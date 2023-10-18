AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurmasına tepki gösteren Ömer Çelik, "3 gün ulusal yas ilan edilecektir. Bu büyük milletimizin Filistin'deki mazlum çocuk masumlarla dayanışmasının kalbimiz ile onlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. " ifadelerini kullandı. Çelik ABD'nin çatışmaları körüklediğini belirterek, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 'Burada bir Yahudi olarak bulunuyorum.' şeklinde tarafgirlik üretmesi diplomatik açıdan basiretsizliğin bir ifadesi olmuştur." dedi.