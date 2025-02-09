AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e "Filistin" dersi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik skandal planı üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "Bugüne kadar Filistin’deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka birşey değildir." ifadelerini kullandı. Özel'e Kabine üyeleri de tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'ın Filistin konusundaki duruşunun net olduğuna dikkat çeken Cumurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz." dedi.