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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsveç'teki skandal PKK gösterisine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsveç'teki skandal PKK gösterisine tepki
16.01.2023 18:48

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.40'ta başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. İsveç'te yaşanan skandal gösteriye en sert tepkinin verildiğinin altını çizen Çelik, İsveç savcısının verdiği kararla ilgili olarak da "Bu kabul edilemez." dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik, 6'lı masanın "imza yetkisi" karmaşasına da tepki göstererek "Paralel yapı ortaya çıkarır" dedi. Çelik, EYT'nin ne zaman çıkacağı ile ilgili soruya da "Meclis'in çalışma takvimi içinde sonuç alınacak." dedi. Ömer Çelik ayrıca "Seçim tarihi ne olacak?" sorusuna da yanıt verdi. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın yerli SİHA'larla ilgili sözlerine de yanıt veren Çelik, "Bütün bu sözlerin karşısındayız." dedi. AK Parti'nin Hüdapar ile görüşmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Ömer Çelik, "Süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.

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