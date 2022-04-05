AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Ukrayna'daki sivil ölümlerine ilişkin konuşan Çelik, "Bu insanlık dışı eylemlerin araştırılması, sorunların ortaya çıkarılması gerekiyor. Savaş hukukuna uymayan eylemler söz konusu olduğu, bir takım katliamlara imza atıldığı görülmektedir. Türkiye NATO içerisindeki güvenilir iradesini net bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Rusya, Ukrayna ve diğer komşuların gözünde sözüne güvenilir, barış yanlısı iradesini ortaya çıkarmıştır" ifadelerini kullandı. Stokçuluklara yönelik gerekli tedbirlerin alındığını bildiren Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanına da sert tepki gösterdi.