AK Parti Kırklareli mitingi! Başkan Erdoğan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin boş vaatlerine tepki göstererek "Seçim bittikten sonra vaat bohçasının ağzını bağlayıp sandığa atıyorlar. Bu eski Türkiye'nin siyaset tarzıdır biz 2002'de buna son verdik. Seçim meydanlarında neyi vaat ediyorsak onu tek tek hayata geçiriyoruz. EYT'lilerin talebini karşıladık. Yerli aracımız Togg'u yollara uğurladık. Bay bay Kemal ve ortaklarının "Böyle bir gaz yok" dediği Karadeniz gazını getirdik. Bu ayki doğal gaz kullanımını ücretsiz yaptık. Biz ne dersek yaparız, biz de yalan yok. Bir sene boyunca da mutfak ve ısınma için kullanılacak 25 metreküplük doğal gaz bedelini faturadan düşeceğiz" dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Londra'daki tefecilerden medet ummasına da tepki gösteren Erdoğan, "Öyle bay bay Kemal gibi Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz, ülkemizin ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz" dedi.