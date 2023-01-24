AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan A Haber'e özel açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber'de seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanı kararı alır almaz o kararı takip eden 60. Gününden sonraki ilk Pazar seçim olur. Ve hemen kararı aldıktan sonraki 48 saat içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır." ifadelerini kullandı. Yavuz muhalefetin Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin ortaya attığı asılsız iddialara da yanıt verdi.