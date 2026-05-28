Samsun'da dev uyuşturucu operasyonu: 44 bin 938 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 23:12

Narkotik Ekiplerinden Kaçamadılar

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve naklinin önlenmesine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında önemli bir istihbarata ulaştı. Belirlenen şüphelileri adım adım izleyen emniyet güçleri, operasyon için düğmeye basarak hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Ev ve Araçlar Didik Didik Arandı

Narkotik polisinin koordineli yürüttüğü operasyonda; K.K. (22), U.A. (25), H.C.G. (25) ve S.N.K. (22) isimli şahısların içinde bulunduğu ikamet adresleri ile kullandıkları araçlar kuşatılarak arama yapıldı. Özel eğitimli dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda, gizli bölmelere saklanmış toplam 44 bin 938 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir maddelerine mahkeme kararıyla el konuldu.

Zanlılardan Biri Cezaevi Firarisi Çıktı

Operasyon sırasında şüphelilerin kimlik sorgulamasını derinleştiren asayiş ve narkotik ekipleri çarpıcı bir detayla karşılaştı. Yakalanan zanlılardan U.A. isimli şahsın, daha önceden "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da ifadeye yönelik olarak emniyet birimlerince fellik fellik arandığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında kelepçelenerek gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.