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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024, 22:22 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024, 22:22

Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesmişti! Nedenini açıkladı... Cezası belli oldu

Kocaeli'nde ağabeyinin boğazını ve cinsel organını keserek öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetin sebebini açıklayan sanık Emre T. yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği için indirim de uygulanmadı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. katında 22 Nisan 2023'de meydana gelen olayda iddiaya göre Emre T. (30), ağabeyi Murat Can T.'yi (32) bıçaklayarak kaçtı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T., şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Murat Can T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre T.'nin ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

Emre T.

SEBEBİNİ MAHKEMEDE AÇIKLADI: BENDE TRAVMA OLDU
Emre T'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Emre T. ve avukatı katıldı. Savunma yapmak istemediğini söyleyen tutuklu sanık Emre T., "Daha önce yaşananları anlattım, daha fazla anlatmak istemiyorum. Ben 6-7 yaşlarındayken ağabeyimin cinsel saldırısına maruz kaldım. Tam olayı gerçekleştirecekken bağırdım. Bağırmasaydım beni istismar edecekti. Ağabeyimin daha önce de ben henüz küçük yaşlardayken başkalarına cinsel istismar uyguladığını gördüm. Bende travma oluştu. Olay bu sebeple meydana gelmiştir, takdir mahkemenindir" diye konuştu.

Murat Can T.

Sanık avukatı da olayın ağır tahrik altında gerçekleştirildiğini belirterek, karar verirken bu durumun göz önünde bulundurulmasını istedi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
Emre T. "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği için sanığa takdiri indirim de uygulanmadı.

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