Kaldırımda yürürken araba çarptı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 17:51 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 17:56

Dubaları Devirip Kaldırımdaki Esnafa Çarptı

Feci kaza, Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede kiralık bir otomobille ilerlemekte olan Z.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarındaki beton ve demir dubaları kırarak kaldırıma çıktı. Araç, o sırada iş yerinin önünde sırtı yola dönük vaziyette bekleyen esnaf İhsan Yeniad'a hızla çarptı.

"1-2 Metre Havalandım, Benimle Değil Arabasıyla İlgilendi"

İhbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İhsan Yeniad, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Yeniad, kazanın sabah saat 08.30 sıralarında yaşandığını belirterek, "Kazanın şiddetiyle 1-2 metre havalandım. Arabanın sahibi bana herhangi bir müdahalede bulunmadı. Arabasına baktı, arabasının etrafında gezdi. Hiç yardımcı olmadı, yanımda durmadı. Ne burada ne hastanede hiç benimle ilgilenmedi. Onun için davacıyım. Arayıp sorsaydı şikayetçi olmayacaktım" diyerek sürücünün sorumsuzluğuna tepki gösterdi.

Durağın Yoğun Olmaması Facianı Önledi

Kazanın gerçekleştiği yerin aynı zamanda Bağlar otobüs durağı olduğunu ifade eden Yeniad, durağın kalabalık olduğu bir saatte bu kazanın yaşanması durumunda bilançonun çok daha ağır olabileceğine dikkat çekti. Kazanın ardından polis merkezine götürülen sürücü Z.A. ise emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.