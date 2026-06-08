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Trafikte maganda dehşeti! Silahla seyir kamerada! Sarıyer asayiş enseledi

Trafikte maganda dehşeti! Silahla seyir kamerada! Sarıyer asayiş enseledi

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki lüks araçtan silah göstererek sürücülere korku dolu anlar yaşatan E.K., asayiş polisinin şok baskınıyla yakalandı.

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki araçtan silah gösteren E.K. (23), ihbar üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kullandığı silahın yapılan incelemede oyuncak olduğu belirlendi.

Olay, dün Sarıyer'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir araçtan silah gösterildiğinin belirlenmesi üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Sarıyer'de trafikte araçtan silah gösteren şüpheli yakalandı; silah oyuncak çıktı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

SİLAH GÖSTEREN ŞAHIS YAKALANDI
Ekipler araç plakasında yaptıkları incelemede sürücünün E.K. olduğunu tespit etti.

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI
Kimliği belirlenen E.K., ekiplerin adresine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı silaha yönelik incelemede ise silahın oyuncak olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan E.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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