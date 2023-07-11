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Afrika sıcakları geliyor! İstanbul:36 Ankara:35 İzmir: 40 dereceyi görecek

Afrika sıcakları geliyor! İstanbul:36 Ankara:35 İzmir: 40 dereceyi görecek
11.07.2023 09:24 - Son Güncelleme: 11.07.2023 09:30

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukları, günün en sıcak saatleri olan 11.00- 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.

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Meteoroloji, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın, batı kesimlerden başlayarak ülkenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Ankara 31-35, İstanbul 32-36, İzmir 36-40, Edirne 37-41, Çanakkale 36-39, Muğla 36-40, Adana 38-42, Antalya 37-43, Kayseri 30-32.

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