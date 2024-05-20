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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024, 16:04 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 16:04

Adli-İdari Yargı Kura Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. İran'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve 7 kişi için taziye mesajı veren Erdoğan, "Şahsım, ülkem ve milletim adına İran halkına baş sağlığı diliyorum. Bölge barışı için çabalarına bizzat şahitlik ettim." dedi. FETÖ ile mücadele mesajı veren Erdoğan, "Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar enselerinde olacağız." ifadelerini kullandı. 6-8 Ekim olaylarının protesto değil terör saldırısı olduğunun altını çizen Erdoğan, "Vatandaşlarımızın vahşice öldürüldüğü bir terör saldırısıdır. Kimse mazur ve meşru gösteremez." şeklinde konuştu.

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