SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Mart 2024, 12:55 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024, 12:55

Adana’da adliyede sahte avukatlık yapan kadın tutuklandı

Adana’da adliyede sahte avukatlık yapan kadın evine yapılan operasyonla yakalandı. Kadının evinde sahte avukat kimliği, cübbe ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte avukatlık yaptığı belirlenen Betül S. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada Betül S. isimli kadının avukat cübbesiyle adliyenin önünde, baro lokalinde ve mahkemeler önünde sosyal medyasında paylaşım yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri söz konusu şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Betül S. isimli kadın yakalanırken evinde yapılan arama da sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi. Nitelikli dolandırıcılık-kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması ve resmi belgede sahtecilik suçlarında adliyeye sevk edilen Betül S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SIRADAKİ VİDEO
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Silah kaçakçılarına Mercek-14 operasyonu: 852 silah ele geçirildi
24.03.2024Pazar
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: Sopalı yumruklu kavga kamerada
24.03.2024Pazar
İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada
24.03.2024Pazar
Son dakika: 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 173 düzensiz göçmen yakalandı
24.03.2024Pazar
Yeniden Büyük İstanbul Mitingi bugün! Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?
24.03.2024Pazar
Bunlar da Var
Bahar 7. bölüm fragmanı izle! 01:01
Bahar 7. bölüm fragmanı izle!
23.03.2024Cumartesi
Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı! 02:12
Galler Prensesi Kate kötü haberi kendisi verdi!
23.03.2024Cumartesi
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu emekli ve çalışanlara mesaj: ’’Cumhurbaşkanımızı dikkatli dinleyin!’’ 03:18
Akbaşoğlu'ndan emekli ve çalışanlara mesaj: ''Cumhurbaşkanımızı dikkatli dinleyin!''
23.03.2024Cumartesi
CHP’de para sayma soruşturması! Canan Kaftancıoğlu savcılıkta neler anlattı? İfadesi ortaya çıktı: ’’Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum’’ 03:09
CHP'de para sayma soruşturması: Canan Kaftancıoğlu savcılıkta neler anlattı?
23.03.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA