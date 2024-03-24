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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Mart 2024, 00:37 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024, 00:37

İstanbul Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya saldırdı!

Seçimlere sayılı günler kala 'kaybedeceğiz' korkusuna kapılan CHP her türlü alçaklığa imza atmaya devam ediyor. İstanbul, Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amca ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı. 10 kişilik CHP’li grup tarafından broşür dağıttığı için acımasızca darp edilen Ramazan amca, “Sen bu broşürleri niye dağıtıyorsun dediler. Kaç kişi geldiler bilmiyorum 8-10 kişi kalabalıktı. Yere yatırıp tekmelediler” ifadelerini kullandı. Alçak saldırı sonucu 72 yaşındaki Ramazan amca başından yaralandı.

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