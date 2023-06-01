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ABD'li siyaset uzmanı seçimin asıl kaybedenini açıkladı: ABD ve CIA

ABD'li siyaset uzmanı seçimin asıl kaybedenini açıkladı: ABD ve CIA
01.06.2023 14:51 - Son Güncelleme: 01.06.2023 15:03

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Başkan Erdoğan'ın Seçim...

14 ve 28 Mayıs tarihinden gerçekleşen seçimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ezici galibiyetle noktalandı. Seçimi kazanmak adına 6 parti ve dışarıdan HDP, PKK ve FETÖ'nün destek verdiği koalisyon ve ortak adayları Kemal Kılıçdaroğlu hezimeti yaşadı. Koalisyon seçim kampanyası boyunca ABD ve Avrupa'nın açık desteğini aldı. Küresel çete medya yoluyla her seferinde Başkan Erdoğan'ı hedef alırken; Kılıçdaroğlu'nu parlatan yayınlar yapmaktan geri durmadı. ABD Başkanı Joe Biden, uzun süre önce, "Erdoğan'a karşı muhalefeti desteklemeliyiz" diyerek yürütülen kampanyanın sinyalini vermişti. Seçim sonuçlarını değerlendiren Amerikalı bağımsız gazeteci S.L. Kanthan, "Bu seçimin en büyük kaybedeni muhalefet adayı Sayın Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA oldu." diyerek çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

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