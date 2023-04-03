RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD Büyükelçisi Jeffry Flake istenmeyen adam ilan edilir mi?

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake istenmeyen adam ilan edilir mi?
03.04.2023 15:10

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine giden süreçte ABD Büyükekçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kurduğu temasa tepki gösterdi. Erdoğan, "Amerik'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım" diyerek, Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı.  Peki Flake "İstenmeyen adam" ilan edilir mi? Türkiye - ABD ilişkileri nasıl seyrediyor? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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