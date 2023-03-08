(8 Mart) hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak uyarıları

HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İstanbul 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
DENİZLİ 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Salı) akşam ve yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam(Salı) ve yarın(Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
K.MARAŞ 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yağmurlu
ESKİŞEHİR 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu kıyıları hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
DÜZCE 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KASTAMONU -1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
ERZURUM -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu