6'lı masanın şehir hastaneleri çelişkisi!

6'lı masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Sunumun yapıldığı salonda "Yeni yapılacak şehir hastanelerinin ihalelerini iptal edeceğiz yenilerini yapmayacağız" ifadeleriyle bir video paylaşılırken sahneye çıkan İYİ Partili Ümit Özlale büyük bir çelişkiye de imza attı. Özlale, "Pandemi bize sağlık alt yapısının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı. Şehir hastanelerinin pandemi ile olan mücadelede önemi bilinirken masanın vaatleri çelişki içinde olduklarını da gösterdi.