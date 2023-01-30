Haberler Güncel Videoları 6'lı masanın şehir hastaneleri çelişkisi!

6'lı masanın şehir hastaneleri çelişkisi!

6'lı masanın şehir hastaneleri çelişkisi!
30.01.2023 14:26 - Son Güncelleme: 30.01.2023 14:28

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:03
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na...
Güncel 01:12
Kemal Kılıçdaroğlu adayın...
Güncel 31:04
Bilecik'te Gençlerle Buluşma...
Güncel 02:09
HDP'li Hatimoğulları'ndan...
Güncel 02:11
İYİ Parti İl Kongresinde...
Güncel 07:52
Bakan Kirişci: "Yusufeli...
Güncel 01:10
Ukrayna televizyon kanalında...
Güncel 39:35
Başkan Erdoğan Denizli’de
Güncel 02:13
AK Gençlik’ten 6’lı masaya...
Güncel 06:00
HÜDA-PAR Genel Başkanı...
Güncel 41:29
Başkan Erdoğan'dan...
Güncel 03:19
Başkan Erdoğan, vatandaşlarla...

6'lı masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Sunumun yapıldığı salonda "Yeni yapılacak şehir hastanelerinin ihalelerini iptal edeceğiz yenilerini yapmayacağız" ifadeleriyle bir video paylaşılırken sahneye çıkan İYİ Partili Ümit Özlale büyük bir çelişkiye de imza attı. Özlale, "Pandemi bize sağlık alt yapısının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı. Şehir hastanelerinin pandemi ile olan mücadelede önemi bilinirken masanın vaatleri çelişki içinde olduklarını da gösterdi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA