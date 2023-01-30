Adaylık krizi! Kılıçdaroğlu 13 Şubat dedi İYİ Parti yalanladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in adayın belirlenmesi için 13 Şubat'ı işaret etmesi üzerine İYİ Partili Erhan Usta topa girmiş "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum" demişti. Bu tartışma tüm dikkatleri üzerine toplarken Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta belirleneceğini duyurdu. CHP'li kurmaylar ve Kılıçdaroğlu'nun kesin bir dille 13 Şubat'ı işaret etmesi İYİ Parti'de rahatsızlık uyandırdı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "13 Şubat’ta aday açıklanmasına yönelik bir bilgi bizde mevcut değil" açıklamasını yaptı.