6'lı masanın küçük ortağı Ahmet Davutoğlu'ndan: Seçilecek Cumhurbaşkanı bunu yaparsa kriz çıkar, ülke seçime gider

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine adım adım yaklaşılırken, 6'lı masada her geçen gün yeni bir kaos çıkıyor. 10 kez toplanan 6'lı masa henüz adayını belirleyemezken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Genel başkanların her stratejik kararda imza yetkisi olacak" açıklaması deprem etkisi yaratmıştı. İsmail Saymaz, Nevşin Mengü gibi muhalifler bile sistemin saçmalığına dikkat çekerken, Davutoğlu'ndan bu kez yeni bir bomba daha geldi. Habertürk yayınına katılan Davutoğlu, "Ortak aday bizi dinlemezse kriz çıkar, erken seçime gidilir" diyerek adeta ülkeyi sistemsizliğe ve kaosa sürükleyeceklerini itiraf etti. Davutoğlu ayrıca 6'lı masada bakanlık pazarlığı yapıldığını da söyledi.