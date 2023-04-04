RAMAZAN İMSAKİYE
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6'lı koalisyonun gizli ortağı HDPKK'dan Öcalan için 'tarihi doğuş' böğürtüleri!

6'lı koalisyonun gizli ortağı HDPKK'dan Öcalan için 'tarihi doğuş' böğürtüleri!
04.04.2023 18:40 - Son Güncelleme: 04.04.2023 18:43

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Kılıçdaroğlu'nun "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek akladığı, oy uğruna ayağına gidip ittifak yaptığı HDPKK'lılar bölücü eylem ve söylemlerini daha yüksek perdeden dillendirmeye başladı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın doğduğu günü kutlamak isteyen HDP - Yeşil Sol bölücü grubu skandal bir provokasyona soyundu. Elebaşına özgürlük istendi, bölücü böğürtüler yükseldi. HDPKK Antalya vekili Kemal Bülbül, Abdullah Öcalan’ın doğum gününü bölücü ifadelerle kutladı. Bir başka HDPKK'lı Tayip Temel ise "Tarihi Doğuş’tan halkın özgürlüğüne yürüyüşümüzle büyük zafere doğru yürüyoruz!.." dedi.

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