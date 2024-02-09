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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024, 11:56 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024, 11:56

5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/K6h19TlJO0

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2024

Bakanlıktan operasyona ilişkin görüntü de paylaşıldı.

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