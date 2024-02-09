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Eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı!

Son dakika haberi! TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbarat desteğiyle yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitilen terörist Ömer'in, 2022-2023 yılları arasında Münbiç ve çevresinde el yapımı patlayıcı (EYP) sevkiyatı yaptığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 08:53 Güncelleme 09 Şubat 2024, 09:12
Eylem hazırlığındaki PKK/YPG’li terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı!

TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbarat desteğiyle yakalandı.

PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitilen terörist Ömer'in, 2022-2023 yılları arasında Münbiç ve çevresinde el yapımı patlayıcı (EYP) sevkiyatı yaptığı tespit edildi.


TSK'nın terörden arındırdığı bölgelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçlerine yönelik eylem hazırlığı yaptığı belirlenen terörist, MİT'in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı askeri polis tarafından gözaltına alındı.

UZAKTAN KUMANDALI EYP ELE GEÇİRİLDİ

Teröristin ikametinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.

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TERÖRİSTLER 6 ŞUBAT'TA ADLİYEYE SALDIRMIŞTI

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.

Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.

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