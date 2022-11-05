2023 hayali kuran İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık salvosu! Fondaşlarda "Kararsızlar AK Parti'ye geçiyor" endişesi

2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayan bir adım atacağı kulislerde konuşulanlar arasında. İmamoğlu'nun adaylık için bir takım hazırlık içerisinde bulunduğu iddia edilirken fondaş Ruşen Çakır, "Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun adını daha fazla duyacağız gibi bir durum var. Bir takım hazırlıklar olduğunu duyuyorum" ifadelerini kullandı. Kemal Can ise aday belirsizliğinin hakim olduğu masaya serzenişte bulunarak, kararsızların AK Parti'ye geçmesi durumunda endişe duyduğunu dile getirdi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.