PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 18:40 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 18:53

▶️ Mehmetçik kalleş teröristleri inlerinde işte böyle vurdu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek."

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü!
26.01.2024Cuma
▶️ Kanada Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırma kararı aldı!
26.01.2024Cuma
▶️ CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi istifa etti! "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz"
26.01.2024Cuma
▶️ Uzaydan ikinci temas! Bakan Kacır Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile görüştü
26.01.2024Cuma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Lahey'deki İsrail'in soykırım davasını değerlendirdi! "İsrail insanlık suçuna son vermelidir"
26.01.2024Cuma
Bunlar da Var
Demet Şener “İyi ki bulduk birbirimizi” deyip açıkladı: 2,5 yıl ve... 00:15
▶️ Demet Şener “İyi ki bulduk birbirimizi” deyip açıkladı
26.01.2024Cuma
İbrahim Tatlıses torununun hastalığını ilk kez açıkladı! 00:45
▶️ İbrahim Tatlıses torununun hastalığını ilk kez açıkladı!
26.01.2024Cuma
Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanlar dikkat! Zam farkı bugün hesaplarda! Emeklilere ek zam ne kadar oldu? İşte detaylar... 05:08
▶️ Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanlar dikkat!
26.01.2024Cuma
Kastamonu Otobüs Kazası Son Dakika! Türkay Turizm yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 6 ölü 33 yaralı Kaza Yeri Görüntü 01:00
💥 Kastamonu Taşköprü'de otobüs tarlaya uçtu: 6 ölü 33 yaralı 🚑
26.01.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA