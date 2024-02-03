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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024, 18:42 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024, 18:48

▶️ Depremin vurduğu Hatay’a iki yeni hastane! Başkan Erdoğan Hatay'da Hastane açılışında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu. Açılışta açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Hatay'daki iki önemli sağlık yatırımını hizmete açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hatay Eğitim ve Araştırma hastanesi, 126'sı yoğun bakım 68'i acil yatağı olmak üzere toplam 550 yatak kapasitesine sahiptir. Diyaliz ünitesinden yanık merkezine anjiyo ve onkoloji ünitesinden pek çok özellikli hizmetin sunulduğu hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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