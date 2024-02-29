PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024, 01:33 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024, 02:43

▶️ DEM ile ortaklıktan rahatsız olmayan CHP KJ'den rahatsız oldu! CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti

Yerel seçimlere giderayak tüm Türkiye, CHP-DEM-Kandil arasındaki kirli işbirliğine şahit oluyor. Kent uzlaşısı adı altında bölücü birliktelik yaşanırken, büyük tepkiler toplamaya devam ediyor. Tüm bu yaşananlar gölgesinde CHP’li Ali Haydar Fırat'ın ikiyüzlü tutumu gündem oldu. Katıldığı canlı yayının ekranında “CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?" yazısını gören Fırat ikiyüzlü tutum sergiledi. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat "Böyle şey olmaz ya" diyerek canlı yayını terk etti. İşte o anlar...

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat'ın ekonomiye maliyeti ne oldu? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Bankaları hortumladılar...
29.02.2024Perşembe
▶️ CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karanlık bilinçaltı dışına vurdu: İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız
28.02.2024Çarşamba
▶️ CHP'nin ortağı DEM Parti'den 'Apo'ya özgürlük böğürtüsü sonra 'Kürdistan' çıkışı!
28.02.2024Çarşamba
▶️ Sarhoş CHP'li üyenin itirazıyla CHP'nin Başiskele adayı Anıl Acurman’ın adaylığı düşürüldü!
28.02.2024Çarşamba
▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar! "Trafik çilesini de deprem korkusunu da bitireceğiz"
28.02.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Başkan Erdoğan’dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar 43:49
Başkan Erdoğan’dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar
28.02.2024Çarşamba
CHP fondaşı TELE 1’de Ramazan öncesi skandal provokasyon: Oruç farz değil 01:15
"Oruç farz değil" dedi hakaret etti
28.02.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz 04:17
Başkan Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
28.02.2024Çarşamba
CHP’li Battal İlgezdi’den büyük rezillik! Vatandaşa hakaretler savurdu 01:40
CHP'li Battal İlgezdi'den büyük rezillik!
28.02.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA